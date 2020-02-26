نبيل الحلفاوي يعلق على جنازة مبارك

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدًا أن الرئيس تمسك بالبقاء في مصر ودافع عنها.



وكتب "الحلفاوي": "كرئيس أسبق له ماله وعليه ما عليه. لم يلجأ لهروب كان

متاحا، وتمسك بالبقاء في وطن دافع عنه ودفع ثمنا الله أعلم إن كان أقل أو أكثر مما يستحق،هو الآن في ذمة العدل المطلق..الجنازة العسكرية لحسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبرالمجيدة. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".



توفي أمس الثلاثاء رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك، داخل مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

ولد "مبارك"، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، في محافظة المنوفية، بكفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.