الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع منى زكي وعمرو يوسف

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة قديمة تجمعه بعدد من الفنانين منذ أربع سنوات خلال ورشة تمثيل، وظهر في الصورة كلاً من منة زكى، عمرو يوسف، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن.

علق "الفيشاوى" على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلا: "ورشة تمثيل

منذ 4 سنوات".

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وبدأ النجم أحمد الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "الحارث" الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد الفيشاوى شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، ويخونها مع

الفنانة نهى عابدين حتى تكتشف رئيس خيانته وتتحول حياتها إلى الاكتئاب وتدمن وتتخيل كثير من المواقف غير الحقيقية وتهيؤات وخلافه وتتوالى الأحداث.

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخراً وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.