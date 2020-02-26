ستاد القاهرة يفتتح حفلات الربيع بـ"مسار إجباري" و"شارموفرز"

يشهد ستاد القاهرة أكبر احتفالية لموسيقى الأندر جراوند في مصر، حيث تجمع بين فرقتي "مسار إجباري، شارموفرز"، والمغني التونسي "عزيز مرقة". يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 13 مارس، و يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 4 عصراً. في تمام الساعة الـ 4 عصراً. تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات: Advertisements الفئة الاولى (وقوف عادي) بقيمة 250 جنيه.

الفئة الثانية (وقوف VIP) بقيمة 400 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة 600 جنيه. جنيه.الفئة الثالثة بقيمة 600 جنيه. يذكر أن ستاد القاهرة قد شهد مؤخراً احتفالية كبرى بمناسبة عيد الحب وأحياها مجموعة مميزة من الفنانين وهم "تامر حسني، نانسي عجرم، بهاء سلطان"، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية المختلفة التي استمرت حتى منتصف الليل.

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