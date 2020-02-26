غدًا.. نسرين طافش في ضيافة إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم

تستضيف الإعلامية إنجي على غدًا الفنانة نسرين طافش في برنامج "أسرار النجوم" على محطة راديو "نجوم أف أم" في تمام الساعة الثامنة مساءً، للحديث عن أهم محطاتها الفنية في الدراما والسينما والغناء أيضًا.

يشار أن الفنانة نسرين طافش هي ممثلة ومغنية سورية وتنتمي لعائلة

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فنية فهي ابنة الشاعر الفلسطيني يوسف طافش، شاركت طافش في عدد من الأعمال الفنية سواءً في مصر أو سورية من بينهم المسلسلات التاريخية مثل ربيع قرطبة وأعمال اجتماعية مثل أهل الغرام،

الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمته نسرين طافش في السينما كان فيلم نادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز ،غادة عادل وماجد الكدواني كما يعرض لها حاليًا مسلسل ختم النمر مع الفنان أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال وغيرهم العديد من نجوم الفن، المسلسل من تأليف أحمد سمير فرج ومحمد عبد المعطي أما الإخراج فهو لأحمد سمير فرج.