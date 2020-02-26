ميرنا وليد - بيروت - حرص عدد من النجوم على معايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، نذكر منهم:
الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي كتبت لها:"ينعاد عليكي بالصحة والفرح والنجاح والحب وتضلك تنشري طاقة إيجابية"، لترد عليها كرم بالقول:"يا حبيبة قلبي قديش اشتقتلك، وأنا بشكرك لأن إنت كمان كل الطاقة".
مدير مجموعة mbc العميد اللبناني علي جابر الذي كتب لها:"عيد ميلاد سعيد عزيزتي نجوى، أتمنى أن تحظي بسنة مليئة بالحب، أحبك دائماً"، وردت عليه بالقول:"بتتميز بحكمتك ورصانتك وحبك يللي أنا ما بستغني عنو، اشتقتلك عميد".
الممثلة السورية شكران مرتجى التي كتبت لها:"كل عام وإنتي دافية وقريبة من الكل وتواضعك وعفويتك بتعلم منهم ....أحبكِ"، وردت كرم عليها بالقول:"إنت يا شكران يا حبيبة قلبي، يللي ما بتقفي ولا مناسبة حتى تغلفي كل شي بهالقلب الحلو لكبير، الله يديم محبتك".
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس وعلي جابر وشكران مرتجى يعايدون نجوى كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.