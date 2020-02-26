كارمن لبس وعلي جابر وشكران مرتجى يعايدون نجوى كرم

ميرنا وليد - بيروت - حرص عدد من النجوم على معايدت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ لمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، نذكر منهم:

الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ التي كتبت لها:"ينعاد عليكي بالصحة والفرح والنجاح والحب وتضلك تنشري طاقة إيجابية"، لترد عليها كرم بالقول:"يا حبيبة قلبي قديش اشتقتلك، وأنا بشكرك لأن إنت كمان كل الطاقة".



مدير مجموعة mbc العميد اللبناني علي جابر الذي كتب لها:"عيد ميلاد سعيد عزيزتي نجوى، أتمنى أن تحظي بسنة مليئة بالحب، أحبك دائماً"، وردت عليه بالقول:"بتتميز بحكمتك ورصانتك وحبك يللي أنا ما بستغني عنو، اشتقتلك عميد".

الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ التي كتبت لها:"كل عام وإنتي دافية وقريبة من الكل وتواضعك وعفويتك بتعلم منهم ....أحبكِ"، وردت كرم عليها بالقول:"إنت يا شكران يا حبيبة قلبي، يللي ما بتقفي ولا مناسبة حتى تغلفي كل شي بهالقلب الحلو لكبير، الله يديم محبتك".

