الموت يغيّب الممثلة الأميركية ديانا سيرا كاري عن 101 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت الممثلة الأميركية ​ديانا سيرا كاري​، التي إشتهرت من طفولتها في أفلام السينما الصامتة، وكانت معروفة وقتها بإسم "بيبي بيجي"، عن عمر ناهز 101 عاماً، في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرت لرينا كين، المسؤولة في متحف "نايلز ايساناي سايلنت" السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة من العام 1921 الى العام 1924 في 150 فيلماً قصيراً، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة، وفُقدت معظم أفلامها وتعرض جزء كثير منها للتدمير في حريق هائل، أتى على محتويات استوديوهات شركة "سينتشري فيلم" القديمة في عام 1926.

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