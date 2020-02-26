وائل كفوري يسأل مين حبيبي انا..وما علاقة نوال الزغبي؟

ميرنا وليد - بيروت - كثر من النجوم تفاعلوا بالأمس مع إطلالة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ ضمن برنامج "منا وجر"، كان لافتاً من بينهم الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الذي كتب لها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إلي سنين بفتّش وبسأل مين حبيبي أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي، نوال الزغبي، القوية".

وردّت عليه نوال بالقول:"بحبك".

ومن التصريحات التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحلقة، هي حين اعلنت الزغبي انها ام عزباء منذ 12 سنة لكن رسميا حصلت على الطلاق قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم افصاحها عن الموضوع في السابق فقالت انها لم تنظر للموضوع على انه ذو قيمة كما انها تحترم مشاعر اولادها لان طليقها سيبقى والدهم.

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