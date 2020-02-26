ديميت أوزديمير تشيد بجان يامان..وهل عادا لبعضهما؟

ميرنا وليد - بيروت - اثارت النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ جدلا كبيرا بعد تعليقها على حلقة الممثل التركي ​جان يامان​ اثناء استضافته في برنامج ايطالي.

وعبّرت ديميت عن اعجابها بجان، واصفة اياه بالشخص المميز، فخرج الناقد التركي عمر اوزلان ليقول انه ربما عاد الثنائي لبعضهما بعد مصالحتهما مؤخرا اثر مشكلة حصلت بينهما.

الجدير ذكره ان ديميت أوزديمير كانت اعتبرت مؤخرا ان النجمتين توبا بويوكستون وبيرين سات من أهم نجمات الصف الأول في تركيا، وتسبقنها بكثير من ناحية المسيرة المهنية، ووضعت نفسها بالمرتبة الثانية او الثالثة بعدهما.

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