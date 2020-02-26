ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ فيديو على حسابه الخاص من كواليس الحلقة المنتظرة من "ذا فويس كيدز" وظهر خلاله وهو يرتدي كمامة اثناء تواجده في الاستوديو ضمن لجنة التحكيم، فعلقت الاعلامية ​انابيلا هلال​ التي اصبحت هي تقدم البرنامج بقولها انه محمي بوجود الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الى جانبه.

وعلّق عاصي على الفيديو وهو يشوق المشاهدين للحلقة القادمة: " شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا".

يذكر ان الاعلامية اللبنانية انابيلا هلال ستحل مكان الاعلامية المصرية ناردين فرج التي قدمت مرحلة "الصوت وبس " من البرنامج

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كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يتخذ احتياطاته من فيروس كورونا..هذا ما فعله في كواليس "ذا فويس كيدز"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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