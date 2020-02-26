حسام حبيب يهاجم أصحاب القلوب المريضة

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان المصري ​حسام حبيب​ منتقديه من خلال رسالة وجهها لهم بعد نعيه للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكتب حسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الناس المرضى أصحاب القلوب المريضة والشماتة غوروا بره صفحتي مش عاوز حد منكم عندي خصوصا أي حد مش مصري ومش عاجبه اطلع بره وخليك في حال بلدك".

الجدير ذكره ان مصدر مقرب من شيرين قال لموقع "الفن" انها ليست حامل، وقررت تجاهل هذه الأخبار التي تطاردها منذ زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، وهي ستعلن الخبر في حال حملها ولن تخفيه عن الجمهور، فهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه.

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