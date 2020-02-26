نشر حساب حكومي للمجلس الكويتي، صورة للفنان الكويتي عبدالله بوشهري خلال وجوده داخل الحجر الصحي ويرتدي الكمامة الطبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من إيران.
يُذكر أنَّ مسلسل «الحلقة الأخيرة» هو أحدث الأعمال التي صوّرها بوشهري أخيراً، ويشارك في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، وهو من تأليف فهد العليوة ومن إخراج خالد الرفاعي.
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يذكر أن عبدالله بوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004، حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية، كما شارك في «فيديو كليب» للمغني عبدالله الرويشد مع الفنان جاسم النبهان. بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة. وهو شقيق الممثل محمود بوشهري.
قدم خلال فترة من الفترات ثنائي فني مع الممثلة هيا عبدالسلام خلال العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وكان أشهر ظهور للثنائي خلال مسلسل «ساهر الليل» بمواسمه الثلاث، حيث حققا النجاح والإشادة من الجمهور خلال تلك الشخصيات الرومنسية. ولكن في عام 2014 حدث خلاف شخصي بينهم أدى إلى نهاية هذا التعاون.
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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا.. احتجاز عبدالله بو شهري في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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