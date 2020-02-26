وفاة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا وتبكي محبيها

تصدر فيلم قصة حب مؤشرات البحث على جوجل بعد عرضه مؤخراً، حيث تداول عبر السوشيال ميديا مشهداً لنهاية الفيلم الذي أبكى الملايين بعد وفاة البطلة «هنا الزاهد» متأثرة بمرض السرطان قبل فرحها بأيام في حضن حبيبها «أحمد حاتم»، وقد تصدر الفيلم حديث الجماهير بعد عرض المقطع على موقع «يوتيوب».
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ونُشر العرض الأول لـ«قصة حب»، في 13 من فبراير 2019، حيث دارت أحداثه حول المهندس «يوسف»، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وفي أثناء ذلك يقع حادث لـ«يوسف» يفقد فيه بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة «جميلة»، التي تهتم به وترعاه في ما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.
من الجدير بالذكر أن فيلم «قصة حب» هو من تأليف السيناريست «أماني التونسي»، وهو الفيلم السينمائي الأول لها.
هنا الزاهد تزوجت مؤخراً من الفنان أحمد فهمي، وتعرضت بعدها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، كما تعرض أيضاً أحمد فهمي لأزمة صحية، وأجرى عملية جراحية في أحد المستشفيات.
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