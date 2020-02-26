خطأ فادح لمحمد رمضان بسبب مبارك.. والجمهور يعلّق: «عيب عليك!»

ارتكب الفنان محمد رمضان خطأ فادحاً؛ حيث نشر رمضان مقطع فيديو من أغنيته الجديدة «أيوه جدع»، والتي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام؛ بسبب رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

«رمضان» نشر الفيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولم يكشف عن موعد طرحها كاملة، كما أنه تعرض للعديد من الانتقادات من الجمهور، الذين أكدوا خلال تعليقاتهم أن ما فعله «عيب» ويعتبر كسراً للأعراف والتقاليد.

وكان محمد رمضان قد أثار جدلاً واسعاً الفترة الماضية، بعد أزمته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، والذي تسبب «رمضان» في إقالته من عمله، ودعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا لمقاطعته.

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شاهدي الفيديو :