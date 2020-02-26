محمد ثروت يكشف حقيقة قرابته للرئيس الراحل مبارك| فيديو

انتشرت منذ عدة سنوات بعض الشائعات حول صلة القرابة التي تجمع بين الفنان محمد ثروت والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والغريب في الأمر أن ثروت لم يخرج وقتها ويوضح حقيقة الأمر؛ نظراً لكون الأمر من الممكن أن يكون به بعض الحساسية.
قال محمد ثروت، في أثناء لقائه ببرنامج «معكم» الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة «سي بي سي»، أنه ليس هناك أي صلة قرابة بينه وبين مبارك.
وأضاف ثروت أن هذه الشائعة خرجت؛ نظراً للنجاح الكبير الذي حققه بأغنياته التي كان يقدمها باحتفالات أكتوبر، والتي كان يشهدها الرئيس الراحل حسني مبارك.
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