عودة تامر عاشور لخطيبته دارين حلمي

نشرت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» برفقته.

وجاءت بعض التعليقات من الجمهور ومُتابعيها: «إنتوا رجعتوا لبعض.. مش فسختوا؟ يا رب ترجعوا».

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وجاء تعليق آخر من إحدى صديقاتها قائلة: «يا بختك تامر»، لترد «دارين» عليها: «طبعًا يا بخته!».

كما عادت دارين لمتابعة حساب تامر عاشور، بعد أن حذفته لدى فسخ خطبتهما.

وكان خبر انفصال تامر عاشور ودارين حلمي قد أثار ضجة منذ فترة فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه على «تويتر» الأمر، حيث كتب: «الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق»، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلة، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر، وأنه كان هناك سوء تفاهم بينهما، وتم حلّه بالفعل.

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