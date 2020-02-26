صور: وائل كفوري يعترف علناً بأنّه مغرم بـ نوال الزغبي

اعترف الفنان وائل كفوري، أنّه مغرم بالفنانة نوال الزغبي، بعد انتهاء عرض برنامج "منا وجر" الذي حلّت نوال ضيفة عليه مساء أمس الثلاثاء، وغنّت لوائل "مين حبيبي أنا" قائلة إنّها مغرمة بوائل منذ ما قبل ولادتها.

وكتب وائل متوجّهاً لنوال عبر "تويتر" " إلي سنين بفتّش وبسأل مين حبيبي أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي. نوال الزغبي القوية"، في إشارة إلى أغنيتها الجديدة.

فسارعت نوال إلى الردّ عليه قائلة "أحبك" مع أيقونات قلوب.

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وكان وائل قد اضطرّ إلى الاعتراف بطلاقه من زوجته أنجيلا بشارة، بعد أن أثير خبر علاقة عاطفية تجمعه بنوال، الأمر الذي جرّ عليه هجوماً، كونه رجلاً متزوّجاً، فاضطر إلى إعلان أنّه مطلّق منذ أكثر من سنة.

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