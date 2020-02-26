طلاق نوال الزغبي رسمياً بعد خلافات استمرت 12 عاماً

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، لأول مرة، عن طلاقها رسمياً من والد أبنائها إيلي ديب.

قالت نوال، خلال حلولها ضيفة على برنامج «منا وجر»، الذي يقدمه بيار رباط ويعرض عبر قناة MTV، إنها حصلت على الطلاق رسمياً منذ 3 أشهر.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاماً، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وأحاسيسهم؛ لأنه في النهاية والدهم.

يشار إلى أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجب 3 أبناء: «تيا»، والتوأم «جوي وجورجي».

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