أثارت الممثلة سلمى أبو ضيف فضول الجمهور؛ بعد نشرها بعض الصور مع شاب إيطالي، ووصفته بأنه حبها الوحيد.
قيل إن هذا الشاب خطيبها، وبدأت تظهر معه في مناسبات خارج مصر، لكن قبل فترة قصيرة حذفت كل الصور التي تجمعها به.
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أكدت سلمى أبو ضيف انفصالها عن حبيبها، خلال لقاء مع ET بالعربي، وقالت عن حذف الصور: «راحوا في الأرشيف»،
ثم أوضحت أنها تتواجد في ميلانو، وتستمتع بوقتها بمفردها، في إشارة منها لانفصالها.
وردّت «أبو ضيف» على كل الانتقادات التي تلقتها، بسبب ارتباطها بشاب أجنبي، قائلة: «مش فاهمة إيه العلاقة.. أجنبي، مصري، مسلم أياً كان ديانته إيه؟! أنا مع هذا الشخص.. هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه؟ أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص».
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كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تثير غضب الجمهور: "إيه المشكلة لما ارتبط بشخص غير مسلم؟!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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