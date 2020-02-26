فيديو: معتصم النهار يرقص مع ميساء مغربي على أنغام "بنت الجيران"

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الممثل السوري معتصم النهار وهو يرقص مع الفنانة ميساء مغربي على أنغام مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ميساء المغربي معتصم استغرب من الضجّة التي أحدثها الفيديو، وقال إنّ الأمر لا يستحق. وأضاف في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أن الفيديو التقط أثناء تصوير حلقة خاصة لبرنامج "دبي كروز". Advertisements معتصم النهار وعن رأيه بالأغنية قال معتصم إنها ظريفة، وإن الكلمات واللحن دفعاه للرقص، وأنه لم ينتبه لتصويره أثناء مشاركة ميساء في الرقص داخل السيارة.

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