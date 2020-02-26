فيديو: شيرين عبد الوهاب توضح للمرّة الأولى حقيقة حملها

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لم تنتظر المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب طويلاً، فسارعت إلى نفي خبر حملها، الذي انتشر في الساعات الماضية، بعد تداول صورٍ لها من حفلها الذي أحيته قبل أيّام في الكويت، برزت فيه ببطن منتفخ كان السّبب في إثارة الشائعة.
شيرين عبد الوهاب
وقالت شيرين في تصريحات لبرنامج MBCTrending على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة "أتمنى أن أنجب طفل من حسام لأنّ أحبه وأتمنّى أن تكبر عائلتي به" وطلبت من جمهورها الدّعاء لها قائلة " كثرة الدعاء تغير القدر".
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فيديو: شيرين عبد الوهاب بفستان يكشف حملها
وتابعت قائلة: أنا راضية بحكم ربنا في كل حاجة وأكيد له حكمة في تأخير الحمل، وكلنا في انتظار اللحظة العظيمة دي، وأول ما تحصل حخلي حسام حبيب هو أول واحد يطلع ويعلن الخبر.
شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
ووجهت رسالة أخرى لمتابعيها قائلة: يا ريت تفهموا إني أنا أول ما أحمل مش حقدر أخبي عليكم الخبر أكثر من يومين ثلاثة.
شيرين عبد الوهاب
حسام طلب من جمهور زوجته عدم تكرار السؤال عن الحمل لما له من تأثير سيء على حالتها النفسية.
شيرين عبد الوهاب
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