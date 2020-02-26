نوال الزغبي تعلن طلاقها رسمياً ولهذا السبب أخفت الخبر 3 أشهر

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن طلاقها رسمياً من زوجها ووالد أولادها الثلاث إيلي ديب، وقالت نوال خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" إنّ الطلاق الرسمي حصل منذ ثلاثة اشهر، إلا أنّها لم تعلن الخبر في حينها احتراماً لمشاعر أولادها.

وقالت نوال إنّها أمّ عزباء منذ 12 سنة، لكنّها رسمياً منذ 3 أشهر وتابعت "لم أشعر أنّه عليّ إعلان الخبر، لأنّي أحترم أولادي كثيراَ وأحترم إحساسهم لأنّه بالنّهاية والدهم".

نوال تحدّثت خلال الحلقة عن حياتها الخاصّة والعمليّة وعن علاقتها بزملائها.

فعن إمكانية زواجها مرّة ثانية، قالت نوال إنّ أولادها كانوا يعارضون في البداية أن ترتبط قبل أن تحصل على الطلاق رسمياً، وتابعت ممازحة "اليوم يقولون لي "بات عمرك 65 سنة" بالتالي لا يحقّ لك أن تعيشي علاقة حب".

وعن سبب غنائها لتيا لدى ولادتها، وعزوفها عن الغناء لولديها التوأمين، قالت إنّها تفضّل تدليل البنات، كما أنّها لم تجد الفكرة المناسبة لغنائها لصبين توأمين.

نوال الزغبي

وعن ابنتها تيا قالت إنّها اليوم في البيت، وإنّ لا فارق بين أن تكون معها أو أن تكون ما والدها، المهم أن تكون تيا مرتاحة. وعن العلاقة المتوتّرة التي سادت بينهما ووصل صداها إلى الإعلام قالت إنّ الفتاة المراهقة في فترة ما تعتقد أنّ والدتها عدوّتها وتتصرّف على هذا الأساس، وأنّ تيا اليوم وعت إلى أنّ أمّها لا تريد سوى مصلحتها.

نوال الزغبي

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ووجّهت لها رسالة قائلة "أحب تيا كثيراً وهي قلبي، لكن أقول لها أنت حياتي. أنصحها أن تحب نفسها لأنّها لا تحب نفسها. وأن تدرس جيداً وتنظر إلى مستقبلها.".





وخلال الحلقة، عرض مقدّم البرنامج بيار رباط على نوال أن تغنّي لفنانات زميلات، فغنّت لشيرين عبد الوهاب ولنانسي عجرم ولوائل كفوري وراغب علامة، ورفضت الغناء لهيفاء وهبي معربة عن محبّتها لها، قائلة "لا أجيد الغناء لهيفاء وهبي"، وعندما طلب منها بيار رباط إيضاح السبب، رفضت قائلة إنّها تكتفي بعدم الغناء فحسب.

وتتطرّقت نوال إلى فترة الغرور التي أصابتها في بداية نجوميّتها، وقالت إنّ هذا الأمر يصيب كل النّجوم في بداية مسيرتهم الفنيّة، عندما يحقّقون نجاحاً كبيراً، مؤكّدة أنّ المحيطين بها ساعدوها في تخطّي هذه المرحلة.

وعن مسيرتها الفنيّة قالت نوال إنّها مستمرّة وبذات الزّخم، ورفضت الخوض مجدداً في نقاش من هي نجمة "روتانا" الأولى، مؤكّدة أنّهنّ كلهنّ نجمات. وقامت بمتابعة إليسا عبر "تويتر" مباشرةً على الهواء معربة عن محبّتها لها.

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كما دعمت زميلتها نانسي عجرم، وقالت إنّها اتصلت بها بعد الحادث الذي جرى في منزلها، واطمأنّت على عائلتها، معربة عن محبّتها لها.

كما أعربت عن محبّتها للفنان وائل كفوري وقالت إنّ مغرمة به قبل أن تولد، وردّ هو التحيّة بأكبر منها على "تويتر".

ونجحت نوال في أن تكون تراند في أكثر من بلد عربي بعد عرض الحلقة، التي اعتبرت واحدة من أكثر إطلالات نوال الإعلامية نجاحاً.