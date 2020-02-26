جان يامان في إيطاليا والاستديو من دون جمهور بسبب الكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من تخوّف السلطات الإيطالية من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، إلا أن الممثل التركي جان يامان والذي حلّ ضيفاً على القناة الخامسة الايطالية.

استطاع “يامان” أن يحصد أعلى نسبة مشاهدة بحسب ما ذكرت مقدمة البرنامج باربارا التي نشرت صورة لها برفقته وكتبت أن لقاءها معه حصد أربعة ملايين مشاهدة.

وكانت المذيعة الإيطالية ذكرت في بداية لقائها مع يامان أنهم قرروا عدم استقبال المعجبين في الاستديو، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

من جهة أخرى، ذكرت الصحافية التركية بيرسن أن يامان تلقى مبلغ 45 ألف أورو لقاء ظهوره في البرنامج في القناة الخامسة بإيطاليا، كما أنه سيكون وجهاً إعلانياً لإحدى الماركات وسيتقاضى مبلغاً خيالياً.