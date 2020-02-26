شقيقة أحمد زكي تبكي على الهواء بعد بيع مقتنياته

متابعة بتجــــــــــرد: استضاف الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “التاسعة” على القناة الأولى بالتليفزيون المصري شقيقتي الفنان الراحل أحمد زكي، منى وإيمان عطية، حيث دخلت السيدة منى في نوبة بكاء على الهواء بسبب بيع مقتنيات شقيقها الراحل، وقالت: “مصدومون من الأمس وعلينا استعادة مقتنيات أحمد زكي”.

وأضافت: “هي دي نهاية أحمد زكي ومشواره الفني الكبير بإلقاء وبيع مقتنياته، أنا حزينة من داخلي على ما يحدث مؤخراً وأحمد زكي ده كان حاجة كبيرة بالنسبة لنا” .

وتابعت: “مقتنيات أحمد زكي ملك الشعب المصري بأكمله، وليست ملك شخص بعينه، كيف يتم التهاون فيها وبيعها، وابني طلب من نقيب الممثلين الحصول على مقتنيات أحمد زكي فقط”.

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ومن جانبها قالت إيمان عطية الشقيقة الصغرى للفنان الراحل أحمد زكي: “نشعر بالحزن الشديد لبيع مقتنيات أحمد زكي ومينفعش مقتنيات أخويا تترمي كده”.

وعرض الإبراشي فيديو من داخل شقة الفنان الراحل أحمد زكي عرض فيه الكثير من مقتنيات الفنان والتي قالت شقيقتاه إنها اختفت من داخل الشقة بعد وفاة ابنه هيثم.

وكان الفنان أشرف زكي قد أثار قضية بيع مقتنيات الفنان أحمد زكي والتي كانت في شقة نجله الراحل هيثم وتصرف فيها شقيقه من أمه بالبيع وطالب بسرعة التدخل لاسترجاع كل ما تم بيعه من مقتنيات الفنان الراحل.