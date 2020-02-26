عيسى المرزوق مجدداً في القرية العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الكويتي عيسى المرزوق حفلاً غنائياً كبيراً في القرية العالمية بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مساء الجمعة 6 آذار/مارس المقبل.

ومن المقرر أن يقدّم “المرزوق” خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه ونذكر منها “قنابل”، “تعب حيل”، “فوبيا”، “يمين يسار” و”مال كف”.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لـ”عيسى” في فعاليات القرية العالمية حيث كان قد أحيا حفلاً كبيراً هناك في ديسمبر من عام 2018.

الجدير ذكره أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.