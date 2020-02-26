وظيفة الأحلام.. أكثر من 600 دولار لمن يشاهد أفلام جيمس بوند الـ 24!

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق موقع لإعادة تدوير خردوات السيارات البريطانية عبر الإنترنت مبادرة بقبول طلبات لوظيفة الأحلام.

وفي التفاصيل، فتقوم هذه الوظيفة على مشاهدة جميع أفلام جيمس بوند، البالغ عددها 24 فيلماً، مقابل الحصول على أكثر من 600 دولار. ويتضمّن الطلب للترشّح أسئلة عن الفيلم المفضّل ومناقشات حول الممثل المستقبلي لدور جيمس بوند التمثيلي.

وأضافت شركة CarTakeBack UK أنّه يتعيّن على من يحصل على هذه الوظيفة الإلتزام بمشاهدة الأفلام لمدّة 24 ليلة على التوالي.

ويُشار الى أنّ الفائز بالوظيفة سيحصل على الأفلام الـ 24 مجاناً وسيطلب منه تدوين أفكاره وآرائه حولها، كما ستوكل إليه مهمّة سرية لم يتم الكشف عنها بعد.