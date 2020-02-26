توقيف مغنية راب سعودية بسبب أغنية “بنت مكة”

متابعة بتجــــــــــرد: تسبّبت أغنية الراب السعودية “بنت مكة” ببلبلة كبيرة في المملكة، بعد أن أطلقتها المغنية الشابة أصايل البيشي على طريقة الفيديو كليب.

فقد حظيت “بنت مكة” بألاف المشاهدات على يوتيوب، وتضمّن الكليب لوحات راقصة يؤديها أولاد وفتيات صغار بأسلوب “بريك دانس” الأمر الذي شكّل سيلاً من الانتقادات اللاذعة.

ومن كلمات الأغنية: “أنا بنت مكة.. أصيلة وعشانها تشقى (تتعب). وقت الشدة ما نتكى (لا تكثر متطلباتنا). يشد بي الظهر، تلاقيني على الدكة (مقعد مرتفع).. فل وكادي الشعر مسقى”.

ودفعت الضجّة الكبيرة التي أحدثتها هذه الأغنية إلى تحرّك السلطات السعودية، اذ كشف المستشار القانوني السعودي أحمد عجب أن إنتاج أغنية الراب “بنت مكة”، يمثل تعد صارخاً على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة ويستوجب أقصى العقوبات.

كما غرّد عدد من النشطاء عبر وسم “#افراج_اصايل_البيشي”، قائلين إن سلطات المملكة أفرجت عن مغنية الراب أصايل البيشي، بعد إيقافها على ذمة التحقيق.