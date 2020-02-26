دريد لحام نجم “باب الحارة 11”!

متابعة بتجـــــــــــرد: في مؤتمرٍ صحافي دعت إليه شركة “قبنض” للإنتاج الفنّي في سوريا، تمّ الإعلان عن إنطلاق تصوير أحداث مسلسل البيئة الشامية الشهير “باب الحارة” بجزئه الـ 11.

وسيشهد الجزء الجديد من “باب الحارة”، الّذي يحمل توقيع المؤلّف مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب، على انضمام أسماء جديدة من النجوم.

وإلى جانب نجوم المسلسل مثل نجاح سفكوني ونظلي الرواس وزهير رمضان ورامز عطالله وسحر فوزي، أعلنت الشركة المنتجة عن إنضمام كلّ من دريد لحام ورضوان عقيلي.

وشكّل الإعلان عن تواجد الممثل السوري القدير دريد لحام في الجزء الجديد من باب الحارة مفاجأة من العيار الثقيل، فتفاعل روّاد الإنترنت مع الخبر عبر منصّات التواصل الإجتماعي بين مؤيّد ومعارض.