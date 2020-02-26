بعد شائعات وفاته.. عادل إمام الأكثر بحثاً على “غوغل”

متابعة بتجـــــــــرد: تحوّل إسم الممثل المصري عادل إمام إلى الأكثر بحثاً على محرّك البحث “غوغل” في الساعات الماضية.
ففي الوقت الّذي أعلنت فيه إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن تكريم الزعيم عادل إمام في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من المهرجان، إنتشرت شائعة وفاة الممثل المصري الشهير من جديد، وهي معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تلاحق فيها شائعة الوفاة الزعيم.
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