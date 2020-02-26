فيديو طريف من كواليس "عروس بيروت 2" والجمهور يتفاعل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني جاد أبو علي نجم مسلسل "عروس بيروت" فيديو طريفا من كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل، ويظهر في الفيديو الفنان جو طراد "خليل الضاهر"، إلى جانب ميا مباردي "بسمة"، خلال تدريبهما على نص يجمعهما، ليظهر جاد ويفتح الشباك خلفهما معلقا "بحبك بسمة بحبك بقول"، فيقوم جو بإغلاق النافذة، وكتب الفنان اللبناني في تعليقه على الفيديو: "حبها رح يقضي عليي (أخي خليل حسابو بعدين)".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، مبدين إعجابهم بطرافتهم والصداقة التي تجمعهم بعد مشاركتهم في العمل نفسه، كما عبر الكثيرون عن اشتياقهم للشخصيات والعمل.

وحقق المسلسل المأخوذ عن الدراما التركية "عروس إسطنبول"، نجاحا كبيرا في الموسم الأول من عرضه، ولم يتفوق أي مسلسل تم عرضه بعده عليه حتى اللحظة أو يصل إلى جماهيريته، ليبقى العمل المنتظر خارج الموسم الرمضاني.

وبدأ نجوم المسلسل بتصوير أحداث الجزء الثاني، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم ظافر العابدين، "فارس الضاهر"، كارمن بصيبص "ثريا"، تقلا شمعون "الست ليلى"، مرام علي "نايا"، محمد الأحمد "آدم العساف"، وعدد كبير من النجوم.

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ويروي المسلسل قصة حب فارس ابن عائلة الضاهر المعروفة بثرائها، وثريا الفتاة البسيطة وزواجه منها بالرغم من رفض والدته الست ليلى لهذا الزواج، وجميع الظروف التي تمر بها العلاقة بسبب محاربة العائلة لحبهما، بالإضافة لظهور حبيبة فارس السابقة.

وبحسب الأخبار المتداولة، سيشهد الجزء الثاني العديد من الأحداث والتغييرات الجديدة، من أبرزها علاقة طلال "علاء الزعبي"، والخالة داليا "رانيا سلوان"، كما كانت الفنانة مرام علي قد كشفت أن شخصية نايا ستشهد تغييرات كبيرة؛ إذ سينقلب السحر على الساحر على حد قولها.

وانتشرت بعض التخمينات والتوقعات عن أحداث الجزء الثاني وفقا لأحداث الدراما التركية عروس إسطنبول، ومن ضمنها أن تمر نايا بفترة اكتئاب لتقوم ثريا بتربية ابنتها، ويتضح في النهاية أن فارس ليس ابن فوزي الظاهر، وأنه وليد علاقة غير شرعية جمعت والدته بحبيبها السابق المحامي.

يشار إلى أن مسلسل "عروس بيروت" يعد أولى تجارب الفنان التونسي ظافر العابدين باللهجة اللبنانية، وبالرغم من الانتقادات التي واجهها، إلا أن شخصيته حققت نجاحا كبيرا.