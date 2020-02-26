أدهم نابلسي يحيي حفلا غنائيا بمدينة جدة الخميس

يحيي الفنان الأردني أدهم نابلسي، حفلا غنائيا، مساء غد الخميس الموافق 27 فبراير، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. الحفل يعد الثاني لأدهم بالسعودية، بعهدما أحيا حفلا غنائيا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة الفنانة كارمن سليمان، والفنان موسى. ومن المنتظر أن يقدم "أدهم" باقة من أشهر أغانيه أبرزها "مشتاق"، "نسخة منك"، "هو الحب"، "شدني غمرني"، "بحبك"، وغيرها. يذكر أن أدهم نابلسي يستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. Advertisements قد يهمك ايضاً: رويدا عطية تطرح كليب «حدا تاني» على «يوتيوب» "أنا لوحدي" لرامي جمال يحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على" يوتيوب"

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