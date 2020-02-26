هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب تتجاوز الـ 2مليون مشاهدة

القاهرة – لايف ستايل
حققت أغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب 2,517,013 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه. وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، هي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها، بحبه، أول يوم في البعد". ويحيي الهضبة حفلا في مركز المنارة يوم 29 فبراير، وهو أول حفل له بعد طرح ألبوم سهران رسميا.
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