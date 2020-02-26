فنان خليجي في الحجر الصحي بسبب كورونا

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت للفنان الكويتي عبدالله بوشهري أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وجاء هذا بعد عودة الفنان من زيارة قام بها لإيران البلد الذي يشهد انتشاراً لمرض كورونا في بعض مدنه. وبدا بو شهري وهو يسير متحدثاً عبر الهاتف وواضعاً كمامة طبية على وجهه في فندق حولته السلطات المعنية في بلده إلى مكان للعزل.

وأحدثت الصورة بعد انتشارها على موقع التغريدات "تويتر" ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بتصرف الفنان الذي وصفوه بالمسؤول متمنين له الصحة الدائمة.

ويشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت مطلع هذا الأسبوع تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا من بين الأشخاص العائدين من إيران.

وذكرت أن أحد هؤلاء كويتي والآخر سعودي وأن الثالث هو من فئة البدون. كما قررت القيام بإجراءات مشددة من أجل منع انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة.

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كذلك تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو لمواطنين كويتيين وهم يحتفلون بالعيد الوطني من داخل مكان عزلهم الصحي.

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