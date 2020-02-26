القصة الكاملة لعلاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

"هابي فالنتين داي، زي ما أنتي"، هكذا اعترف الفنان عمرو دياب بحبّه للفنانة دينا الشربيني بعد ثلاث سنوات من الشائعات والأخبار التي دارت حول علاقتهما، ورفضهما الحديث عنها. الاعتراف جاء بعد ساعات من طرح "الهضبة" ألبومه الغنائي الجديد "سهران"، الذي تضمن أغنية "زي ما أنتي"، والتي اعتقد عدد كبير من جمهوره أنها موجّهة لزوجته الثانية زينة عاشور، لكن دياب فاجأ الجميع بأن الأغنية خاصة بالفنانة دينا الشربيني، فما كان من دينا إلا أن اعترفت هي أيضاً بحبّها لعمرو قائلةً له: "الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق لأسطورتي عمرو دياب، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".



بداية القصّة

بدأت قصة غرام عمرو دياب ودينا الشربيني في كانون الثاني (يناير) من عام 2017، بعد أن سرّبت إحدى الصحف المصرية الأسبوعية صوراً وأخباراً حول علاقة حب تجمع عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، تحت عنوان "زواج عمرو دياب من ممثلة درجة ثانية"، وجاء في تفاصيل الخبر أن عمرو تزوج بفنانة خرجت من السجن منذ أشهر عدة، وهو الأمر الذي كذّبته هدى النار، مديرة أعمال عمرو في ذلك الوقت، مؤكدةً أنها مجرد شائعات، كما أن أهل دينا نفوا تلك الأخبار وطالبوا بعدم التدخّل في حياتها الشخصية.

أول ظهور

لكن الشائعات سرعان ما تأكدت بعد أن ظهرت دينا الشربيني للمرة الأولى مع عمرو دياب في آذار (مارس) من عام 2017، حين اصطحبها معه في رحلته الى دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء حفلة غنائية هناك، وتم تسريب صور لهما من مطار القاهرة، وكشف مصدر من داخل المطار آنذاك أن عمرو ودينا سافرا على الخطوط الإماراتية الرحلة رقم 926 المتوجّهة الى إمارة دبي، ودوّنت دينا اسمها في صالة كبار الزوّار باسم دينا عبدالباري حتى لا يتعرّف عليها أحد، كما نشر المنتج ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني وكتب معلّقاً: "مبروك".

برج الحوت

فاجأ عمرو دياب الجميع بطرح أغنية "يا أجمل عيون" في آب (أغسطس) عام 2017، والتي عُرفت في ما بعد باسم "برج الحوت". وكشفت الإعلامية بوسي شلبي في لقاء لها مع دينا الشربيني أن الأغنية كانت مخصّصة لدِينا، وفي إحدى الحفلات التي أحياها عمرو عام 2019، أكد أن الأغنية لدِينا حين استضافها على المسرح، بينما تهرّب البعض وقت طرح الأغنية من نسبِها الى دينا، حيث قال الملحن عمرو مصطفى بأنها موجّهة الى زوجته.

فريق العمل

في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، نشر عمرو دياب أول صورة تجمعه مع دينا الشربيني عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سُرّب فيديو يوثّق الاحتفال بعيد ميلاده الـ56، وقد ظهرت فيه دينا وهي ترقص مع عمرو على أنغام أغنيته الشهيرة "الليلة"، ونشرت مصمّمة الأزياء الشهيرة هبة سراج الدين صورة لها معهما على صفحاتها على السوشيال ميديا، وحذفتها بعد دقائق، مما يشير إلى أن هناك تدخلاً، سواء من دينا الشربيني أو من عمرو دياب لإجبارها على حذف الصورة. وبسبب تلك اللقطة، نشر عمرو صورة له وتضم كلاً من دينا والسيناريست تامر حبيب والمخرج طارق العريان، وكتب عليها "فريق العمل"، بناءً على أنه فريق عمل الفيلم الذي كان يحضّر له في ذلك الوقت.

كأس العالم

كان سفر عمرو دياب إلى روسيا لإحياء حفلة غنائية للجمهور المصري بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم، ومتابعة مباريات المنتخب المصري، أول رحلة سفر لعمرو ودينا يترصّدها الإعلام، حيث سُرّب لهما عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تجمعهما، من بينها فيديو يوثّق لحظة دخولهما لحضور مباراة مصر والسعودية، بحيث كانت دينا تحاول إخفاء وجه عمرو دياب لمنع الحاضرين من تصويره، فما كان من دياب إلا أن كشف عن وجهه قائلاً لمن يحاول تصويره: "صوّر براحتك"... وخلال الحفلة التي أحياها في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، دعا "الهضبة" دينا للصعود الى المسرح ومشاركته في تقديم أغنيته الشهيرة "نور العين".

قُبلة وعناق

أول قُبلة وجّهتها دينا الشربيني لعمرو دياب في الإعلام كانت خلال احتفال الأخير بعيد ميلاده الـ57، حيث تم تسريب فيديو لدِينا وهي تقبّل صورة عمرو التي تزيّن قالب حلوى الاحتفال الذي أُقيم على إحدى المراكب النيلية، وقد دُوّن عليها باللغة الإنكليزية: "كل عام وأنت بخير بوبو".

"هابي فالنتين داي، زي ما أنتي"، هكذا اعترف الفنان عمرو دياب بحبّه للفنانة دينا الشربيني بعد ثلاث سنوات من الشائعات والأخبار التي دارت حول علاقتهما، ورفضهما الحديث عنها. الاعتراف جاء بعد ساعات من طرح "الهضبة" ألبومه الغنائي الجديد "سهران"، الذي تضمن أغنية "زي ما أنتي"، والتي اعتقد عدد كبير من جمهوره أنها موجّهة لزوجته الثانية زينة عاشور، لكن دياب فاجأ الجميع بأن الأغنية خاصة بالفنانة دينا الشربيني، فما كان من دينا إلا أن اعترفت هي أيضاً بحبّها لعمرو قائلةً له: "الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق لأسطورتي عمرو دياب، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".



بداية القصّة

بدأت قصة غرام عمرو دياب ودينا الشربيني في كانون الثاني (يناير) من عام 2017، بعد أن سرّبت إحدى الصحف المصرية الأسبوعية صوراً وأخباراً حول علاقة حب تجمع عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، تحت عنوان "زواج عمرو دياب من ممثلة درجة ثانية"، وجاء في تفاصيل الخبر أن عمرو تزوج بفنانة خرجت من السجن منذ أشهر عدة، وهو الأمر الذي كذّبته هدى النار، مديرة أعمال عمرو في ذلك الوقت، مؤكدةً أنها مجرد شائعات، كما أن أهل دينا نفوا تلك الأخبار وطالبوا بعدم التدخّل في حياتها الشخصية.

أول ظهور

لكن الشائعات سرعان ما تأكدت بعد أن ظهرت دينا الشربيني للمرة الأولى مع عمرو دياب في آذار (مارس) من عام 2017، حين اصطحبها معه في رحلته الى دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء حفلة غنائية هناك، وتم تسريب صور لهما من مطار القاهرة، وكشف مصدر من داخل المطار آنذاك أن عمرو ودينا سافرا على الخطوط الإماراتية الرحلة رقم 926 المتوجّهة الى إمارة دبي، ودوّنت دينا اسمها في صالة كبار الزوّار باسم دينا عبدالباري حتى لا يتعرّف عليها أحد، كما نشر المنتج ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني وكتب معلّقاً: "مبروك".

Advertisements

برج الحوت

فاجأ عمرو دياب الجميع بطرح أغنية "يا أجمل عيون" في آب (أغسطس) عام 2017، والتي عُرفت في ما بعد باسم "برج الحوت". وكشفت الإعلامية بوسي شلبي في لقاء لها مع دينا الشربيني أن الأغنية كانت مخصّصة لدِينا، وفي إحدى الحفلات التي أحياها عمرو عام 2019، أكد أن الأغنية لدِينا حين استضافها على المسرح، بينما تهرّب البعض وقت طرح الأغنية من نسبِها الى دينا، حيث قال الملحن عمرو مصطفى بأنها موجّهة الى زوجته.

فريق العمل

في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، نشر عمرو دياب أول صورة تجمعه مع دينا الشربيني عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سُرّب فيديو يوثّق الاحتفال بعيد ميلاده الـ56، وقد ظهرت فيه دينا وهي ترقص مع عمرو على أنغام أغنيته الشهيرة "الليلة"، ونشرت مصمّمة الأزياء الشهيرة هبة سراج الدين صورة لها معهما على صفحاتها على السوشيال ميديا، وحذفتها بعد دقائق، مما يشير إلى أن هناك تدخلاً، سواء من دينا الشربيني أو من عمرو دياب لإجبارها على حذف الصورة. وبسبب تلك اللقطة، نشر عمرو صورة له وتضم كلاً من دينا والسيناريست تامر حبيب والمخرج طارق العريان، وكتب عليها "فريق العمل"، بناءً على أنه فريق عمل الفيلم الذي كان يحضّر له في ذلك الوقت.

كأس العالم

كان سفر عمرو دياب إلى روسيا لإحياء حفلة غنائية للجمهور المصري بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم، ومتابعة مباريات المنتخب المصري، أول رحلة سفر لعمرو ودينا يترصّدها الإعلام، حيث سُرّب لهما عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تجمعهما، من بينها فيديو يوثّق لحظة دخولهما لحضور مباراة مصر والسعودية، بحيث كانت دينا تحاول إخفاء وجه عمرو دياب لمنع الحاضرين من تصويره، فما كان من دياب إلا أن كشف عن وجهه قائلاً لمن يحاول تصويره: "صوّر براحتك"... وخلال الحفلة التي أحياها في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، دعا "الهضبة" دينا للصعود الى المسرح ومشاركته في تقديم أغنيته الشهيرة "نور العين".

قُبلة وعناق

أول قُبلة وجّهتها دينا الشربيني لعمرو دياب في الإعلام كانت خلال احتفال الأخير بعيد ميلاده الـ57، حيث تم تسريب فيديو لدِينا وهي تقبّل صورة عمرو التي تزيّن قالب حلوى الاحتفال الذي أُقيم على إحدى المراكب النيلية، وقد دُوّن عليها باللغة الإنكليزية: "كل عام وأنت بخير بوبو".

أما أول عِناق بينهما فكان على المسرح، وذلك بعد تقديم عمرو أغنية "برج الحوت" خلال حفلة أحياها في جامعة مصر الدولية، في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018.

حمل مزيّف

كانت سيدة لبنانية وراء انتشار أكبر شائعة حول علاقة الثنائي عمرو ودينا، وهي حمْل دينا، بعد أن التقطت صورة الى جانبهما في كانون الثاني (يناير) من عام 2019، وقد بدت دينا في الصورة ببطن منتفخ ودياب يضع يده على بطنها، لكن الأيام كانت كفيلة بتكذيب الشائعة.

أما أول عِناق بينهما فكان على المسرح، وذلك بعد تقديم عمرو أغنية "برج الحوت" خلال حفلة أحياها في جامعة مصر الدولية، في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018.

حمل مزيّف

كانت سيدة لبنانية وراء انتشار أكبر شائعة حول علاقة الثنائي عمرو ودينا، وهي حمْل دينا، بعد أن التقطت صورة الى جانبهما في كانون الثاني (يناير) من عام 2019، وقد بدت دينا في الصورة ببطن منتفخ ودياب يضع يده على بطنها، لكن الأيام كانت كفيلة بتكذيب الشائعة.

قد يهمك أيضا:

محامي عمرو دياب يكشف كذبة محمد رمضان ويرد على اتهاماته

حسن شاكوش يطرح "أمي العزيزة" قريبا