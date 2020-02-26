محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تثير ضجة بفيديو

في الوقت الذي يحافظ فيه محامي الدكتور فادي الهاشم على صمته وسرية التحقيقات، أثارت رهاب بيطار محامية أسرة الشاب القتيل محمد الموسى داخل منزل الفنانة نانسي عجرم جدلاً كبيراً وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت للكثير من الانتقادات.

وظهرت الوكيل القانوني لعائلة القتيل في مقطع فيديو وهي تتحدث بلغة شديدة اللهجة عن تسريب معلومات حول ظهور أدلة لدعم فرضية القتل العمد وعدم وجود حالة دفاع عن النفس، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقاد على اعتبار أنها من تقوم بتسريب الأخبار دائماً عبر صفحتها على موقع "تويتر"، متهمين اياها باستغلال القضية للحصول على الشهرة وإثارة الجدل.

وأكدت بيطار في المقطع من أمام قصر العدل أنها "لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كان نفوذه ومشاهيره وأمواله لطمس الحقيقة ونصرة الباطل على الحق".

ثم كتبت في تغريدة جديدة مثيرة للجدل: "قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الإعلامي الكافي ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار وبالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط".

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وناشدت المحامية السفارة السورية في لبنان لمساعدتها بالإسراع بتصديق شهادة الوفاة الرسمية والخاصة بالقتيل، تمهيدا لمغادرة الجثمان المستشفى ونقله إلى بلاده، بعد موافقة قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور.

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