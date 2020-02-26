سر الإسورة التي ارتداها أحمد السقا ونجله ياسين

بصورة مع نجله ياسين على حسابه الخاص بإنستغرام، أعلن النجم أحمد السقا، عن تعاونهما في إطلاق حملة جديدة لدعم مواهب كرة القدم، وخاصة في مركز شباب البحر الأحمر، بهدف اكتشاف نجم جديد مثل محمد صلاح النجم المصري العالمي، وذلك بالتعاون مع مصممة المجوهرات المصرية العالمية عزة فهمي.

ونشر السقا الصورة التي جمعته بنجله، وأخرى للإسورة التي سوف يتم بيعها والتبرع بثمنها، معلقاً عليها بقوله: "اشتغلت مع ابني على مبادرة جديدة مع عزة فهمي عن طريق ارتداء أسورة لدعم كل محمد صلاح جديد في مصر والوطن العربي. أحب تشاركوني في المبادرة دي عن طريق ارتداء أسورة عزة فهمي وكل العائد المادي هيتم التبرع بيه لمركز شباب البحر الأحمر لدعم أجيالنا القادمة عشان نشوف كذا محمد صلاح جديد في مصر والوطن العربي. ادعموا الأجيال القادمة".

يذكر أن السقا يصور حالياً باقي مشاهده في فيلم "العنكبوت"، الذي تدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها، وتشاركه البطولة منى زكي وظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى.

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