شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عروض عازف بيانو شهير فى إيطاليا بعد تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تفشى فيروس كورونا فى إيطاليا بشكل ملحوظ، فى تأجيل عروض عازف البيانو الروسى المعروف، دينيس ماتسويف، إلى أجل غير محدد، بعد انتشار الفيروس فى شمال إيطاليا، بمعدلات مقلقة.

وقال، ماتسويف، فى صفحته على فيسبوك إنه كان يخطط لتقديم حفلين موسيقيين يومى 24 و27 فبراير فى كل من روما وبولونيا. لكن العرضين تم تأجيلهما من شهر فبراير إلى شهر آخر. وتعهد عازف البيانو باطلاع معجبيه على موعد جديد لعروضه الموسيقية. وأضاف أن الحفلين الموسيقيين تأجلا ولم يلغيا نهائيا.

وأعلن، ماتسويف، أنه يعوّل على أن تقام العروض عام 2020. كما قال إنه اضطر إلى إلغاء عروضه الموسيقية التى كان يخطط لإقامتها فى أبريل المقبل بالصين، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأعلنت شركة Paramount أنها أوقفت تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة غير ممكنة" والذى كان من المزمع إجراؤه فى البندقية وذلك لتفشى فيروس "كورونا" فى شمال إيطاليا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى إيطاليا بلغ 220 شخصا، بمن فيهم 6 أشخاص متوفين، وغالبيتهم فى محافظة لومباردى بشمال إيطاليا.

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و أعلنت الحكومة الإيطاليه عن وفاة 12وإصابة 374 نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انها ستعقد اجتماعا مشتركا مع وزارة الصحة الإيطالية، اليوم لمناقشة انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا بعد تزايد أعداد الإصابة، وذلك فى مقر وزارة الصحة الإيطالية فى روما، بحضور الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، والدكتور روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالى، الدكتورة ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة والسلامة الغذائية بالاتحاد الأوروبى، والدكتورة أندريا عمون مديرة المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (ECDC).

وسيلى الاجتماع مؤتمر صحفى مباشر، باللغتين الإنجليزية والإيطالية، يتم بثه على صفحة فيسبوك الرسمية لوزارة الصحة الإيطالية، يتم تشجيع الصحفيين المهتمين على الاستماع إلى المؤتمر ومشاهدته.

وأبلغت إيطاليا عن زيادة سريعة فى حالات فيروس كورونا المؤكد مختبريًا (COVID-19) منذ 21 فبراير الجارى.

يوجد فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية حاليًا فى إيطاليا لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف.