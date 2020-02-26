شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منى زكى والفيشاوى وعمرو يوسف ودينا الشربينى فى ورشة تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوى جمهوره بصورة قديمة تجمعه بعدد من الفنانين منذ أربع سنوات خلال ورشة تمثيل، وظهر في الصورة كل من الفنانة منة زكى والفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربينى والفنان عباس أبو الحسن، وكتب الفيشاوى على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" ورشة تمثيل منذ 4 سنوات".



بوست الفيشاوى

وبدأ النجم أحمد الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "الحارث" الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد الفيشاوى شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، ويخونها مع الفنانة نهى عابدين حتى تكتشف رئيس خيانته وتتحول حياتها إلى الاكتئاب وتدمن وتتخيل كثير من المواقف غير الحقيقية وتهيؤات وخلافه وتتوالى الأحداث.

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخراً وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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منى زكى و الفيشاوى و عمرو يوسف و دينا الشربينى

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

وعلى جانب آخر، كانت قد تقدمت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوي، بمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها بالحبس للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.