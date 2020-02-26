شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية بعد إعلان الحداد العام لوفاة مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، على "فيسبوك"، عن تأجيل حفل الموسيقار عمر خيرت، بعد ‏إعلان حالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.‏

وكتبت الصفحة :"تقرر تأجيل حفلات الفنان عمر خيرت أيام 27 فبراير لتكون يوم ١١ مارس و28 فبراير لتكون ١٢ مارس ‏بذات التذكرة المباعة وفي نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب في استرجاع التذاكر التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة بحد ‏أقصى يوم ١٠ مارس لرد قيمة التذاكر المرتجعة".‏

وأضافت الصفحة :"وتعتذر مكتبة الإسكندرية للجمهور العزيز على هذا التغيير المُفاجئ الخارج عن إرادتنا ونأمل في حسن تفهمكم للظرف الطارئ، ‏آملين أن نكون دوماً عند حسن ظنكم".‏

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عمر خيرت

وبالمثل كان قرر الهضبة عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائى الذى كان مقررا له يوم الجمعة القادم، نظرا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد، لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وكتب الحساب الرسمى للهضبة عبر انستجرام: "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعه 28/2/2020 فى المنارة أرينا بالتجمع الخامس، إلى السبت 29/2/2020 نظرًا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك".

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.