شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أعوام.. فنانة بريطانية شهيرة تكشف: ابتعدت عن الغناء بعد اغتصابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية "دافي" عن سبب ابتعادها عن المجال الموسيقي لأكثر من 10 سنوات، حيث اختفت عن الأضواء منذ عام 2010، وقالت إنها كانت تتعافى جراء تعرضها لحادثة اغتصاب بعد تخديرها حتى فقدت وعيها.

ونشرت دافي، 35 عاما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تفاصيل ابتعادها بصورة بالأبيض والأسود، معلقة عليها: "يمكنك أن تتخيل كم مرة فكرت في كتابة هذا وفي طريقة الكتابة وكيفية شعوري بعد الإفصاح عن ذلك، أنا غير متأكدة هل الآن الوقت المناسب للكشف عن ذلك، ولكني أريد أن أتحرر".

وأضافت: "الكثير منكم يسأل عن أسباب اختفائي طوال هذه المدة، لقد تواصل معي أحد المراسلين وأخبرته بكل ما حدث معي، الحقيقة لكن برجاء أن تثقوا بي، أنا بخير وبأمان الآن، لقد تم تخديري واغتصابي واتخاذي كأسيرة لعدة أيام. لا توجد طريقة لطيفة لأخبركم بذلك، أنا أتعافى الآن ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا".

وتابعت: "على مدار آلاف الأيام الطويلة الماضية، كنت أكافح حتى أشعر بالنور في قلبي مرة أخرى، وخلال هذه الفترة لم أتمكن من الغناء حتى لا يلاحظ الناس حزني وأنا لم أتمكن من مواصلة الغناء وقلبي مكسور، الأسبوع المقبل سوف أظهر في لقاء صحفي للإجابة على كافة استفساراتكم، أتمنى منكم أن تحترموا مبادرتي للإعلان عن الأمر ولا أريد إقحام عائلتي، لذلك من فضلكم أحتاج للدعم من أجل اجتياز ذلك الحادث بإيجابية".

واشتهرت دافي عام 2008 بعد صدور أغنيتها "Mercy" وحصولها على جائزة رامي لأفضل ألبوم غنائي في العام نفسه، وكانت ثالث أفضل أغنية مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 70 مليونا على موقع اليوتيوب.

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