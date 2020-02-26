شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إمتى.. ليدى جاجا تطلق رسميا أغنيتها "المٌسربة" Stupid Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة ستكون بمثابة مفاجأة لكل محبيها و عشاقها من مختلف الاعمار ، و هو الخبر الذي تم تداوله عبر المواقع الفنية المختلفة .

و أغنية ليدي جاجا السينجل الجديد تحمل اسم " Stupid Love " وهي أول عمل غنائي منذ "Star Is Born" الذي حقق نجاح كبير و التي قد تم تسريبها منذ فترة علي الانترنت ، قد كشفت ليدي جاجا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الشهير " تويتر " عن موعد إطلاق الاغنية ، فقد اكدت أنها ستطلقها في منتصف ليل يوم الجمعة 28 فبراير الجاري .



لوحة دعاية لأغنية ليدي جاجا

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كما نشرت ليدي جاجا علي " تويتر " صورة للملصق الدعائي لأغنية " Stupid Love " في احدي شواره هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية .

و كان الشهر الماضي قد تم تداول احدي الأغنيات علي الانترنت حتي أن البعض توقع أنها الإصدار الأصلي لـ " Stupid Love " و هو الامر الذي اثار الكثير من الجدل بين المعنيين بالموسيقي و الغناء .

يذكر أن النجمة ليدي جاجا اليت بدأت مسرتها الفنية عام 2001 ، و استطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التي حققت نجاح مذهل و من أبرزها " shallow " و " i'll never love " و " poker face " و " bad romance " ، وغيرهم.