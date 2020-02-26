شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائياً ضخماً داخل إحدى جامعات الإمارات 19 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم تامر حسنى حفلا غنائياً ضخماً يوم 19 مارس المقبل، وذلك داخل إحدى الجامعات فى دولة الإمارات، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن حسنى يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى مجموعة من أشهر اغانيه ومنها "حلو المكان، "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك"، كمت يحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره هناك.



تامر حسنى

كما يحيي تامر حسنى حفلا غنائياً بالشيخ زايد بعد غدا الجمعة، بمشاركة النجمة اللبنانية نانسى عجرم ، كما يشارك في الحفل نجم الألعاب النارية "فاير وركس" أحمد عصام.

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يذكر أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وسوسن بدر، وعدد آخر من الشباب.

ويعرض حالياً لتامر حسنى فيلم "الفلوس" محققا نجاحاً كبيراً في السينمات، ووصلت ايراداته إلى 44 مليون جنيه منذ طرحه، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وأخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.