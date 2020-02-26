شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائى يرمم فيلم يوسف شاهين "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بترميم فيلم المخرج المصري يوسف شاهين "الاختيار"، لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج العروض الكلاسيكية.

يعد الفيلم من روائع السينما العربية، وهو عن قصة للأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، يسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلاً عميقاً للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفاً النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبّان حرب يونيو 1967.

الفيلم بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والممثل عزت العلايلي، إلى جانب نجوم الشاشة هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، وضيوف الشرف مديحة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أردش.

ويأتي ترميم الفيلم عبر علاقة تعاون فريدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية، هذا ويعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الراحل جابي ورمزي وماريان خوري، ضمن باقة من 15 فيلماً كلاسيكياً، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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وفي هذا السياق أكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ "انه حدث كبير ان يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر ان ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله."

يُذكر أن المؤسسة كانت قد قامت بترميم فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة“ (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و 1968“، كما يعرض المهرجان تسعة من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية و تعرض هذه الأفلام في الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تنطلق من 12 إلى 21 مارس المقبل في جدة التاريخية.