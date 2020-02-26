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شكرا لقرائتكم خبر عن حسب بيلبورد.. تعرف على أفضل ألبوم غنائى لجاستين بيبر على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمي جاستن بيبر أن يحقق واحد من أحلام معجبيه وزوجته النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين وبالتزامن مع عيد الحب أصدر ألبومه الغنائي الجديد " Changes " ، كما تصدر قائمة على " Billboard 200 " ، و لأن بيبر اعتاد علي تحقيق النجاحات مع كل ألبوم يطلقه ، اقام موقع " بيلبورد " الشهير تصويت لمرتاديه لاخيتار افضل البوم لجاستين بيبر علي الاطلاق .
تصدر قائمة افضل البومات جاستين بيبر علي الاطلاق البوم " Purpose " ، ثم البوم " Journals " ، و جاء بالرمكز الثالث " Believe " ، ثم البوم " My World 2.0 " ، ليكون المركز الخامس من اخيارات مرتادي اموقع من نصيب البوم " My World " ثم " Believe Acoustic " ثم " Under the Mistletoe " و يليه البوم " Never Say Never - The Remixes " و البوم " My Worlds Acoustic " ، و كانت المفاجأة ان البومه الجديد " Changes " جاء بذيل القائمة .
يذكر أن جاستين بير حل مؤخرا ضيفا على برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي اطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عام ) في شهر يناير الماضي ، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل ، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غنى الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .
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