شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب ديانا كرازون يلجأ للمدعى العام بعد الهجوم عليهما عقب إعلان ارتباطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى الأدرني معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن خبر عقد قرانهما الجمعة المقبل، حيث يتداول المغردين روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلبها الطلاق فور اكتشاف خيانته.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :"ساتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانوهو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".





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و أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرازون عن عقد قرانها على الإعلامى الأردنى "معاذ العمري"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية، وسيتم عقد القران يوم الجمعة المقبل، قائلة :"حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا".

وقال معاذ لها خلال مداخلتها :"انتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتى انسانة نقية و بتمنى اقولك الله يتمملنا على خير و تكون ايامنا كلها خير"، لترد عليه :"انت ان شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".