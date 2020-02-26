مفاجأة في قصية قتيل فيلا نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

كشف رامي هندي، عضو فريق الدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم، أن هناك مفاجآت جديدة ظهرت في التقرير الجديد لتشريح الجثة.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، أكد "هندي" أن التقرير الجديد يشير إلى وجود عدد من الرصاصات التي لم يذكر عنها التحقيق الأول أي شيء؛ حيث تم إخراج 5 رصاصات من جسد القتيل محمد الموسى.

وأوضح أن هذه الرصاصات الخمس لم يتم الإفصاح عنها سابقا، إضافة إلى طلقة سادسة في الرأس، وهو ما يعني أن "الموسى" قتل بطلقة من الخلف في الرأس، وهو ما لم يذكره الطب الشرعي الأول، هذا بالإضافة لاكتشاف رصاصة مفككة، أيأنه كان هناك نوعان من السلاح.

وقال"هندي": "ما جاء في التقرير الأول لن يمر دون محاسبة؛ حيث تم التأكد من وجود رصاصات في جسد المغدور، مصدرها أكثر من اتجاه، وهناك طلقات وشم، أي تم إطلاقها من مسافة قريبة وملاصقة للجسد، وتم تحويل الطلقات، لمعرفة هل هي من نفس المسدس أم من مسدسين مختلفين".

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بينما ذكر طبيب سوري يدعى "بهاء" شارك في التشريح الجديد للجثة، أنه تم العثور على بقع زرقاء في الجسد تؤكد أن الشاب السوري ظل ملقى على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، بينما الصور وقت الحادث أظهرت الجثمان ملقى على جانبه.

وأكد"بهاء" أن البقع الزرقاء تبدأ في الظهور على جسد الشخص المتوفى بعد توقف العلامات الحيوية، وهذا يعني أن هذه العلامات تظهر في الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة، فإذا كانت ملقاة على الظهر ظهرت على البطن والعكس صحيح.

وأشار الطبيب السوري إلى أن العلامات الزرقاء تستغرق ساعتين أو ثلاثا من وقت الوفاة حتى تبدأ بالظهور، وفي حالة "الموسى" أشار الطبيب إلى أنه ظل ملقى على بطنه لهذه المدة وهو ما يؤكد أن الصورة التي ظهر فيها القتيل وهو على جانبه الأيمن غير حقيقية، لأنه لو مات وكان ملقى على جانبه الأيمن لظهرت البقع على جانبه الأيسر.

يذكر أن فيلا نانسي عجرم بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"،وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله.