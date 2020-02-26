فنان كويتي في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دخل الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، الحجر الصحي بالكويت، وذلك عقب عودته من إيران.

ونشر حساب "المجلس" – وهو حساب حكومي كويتي- عبر تويتر، صورة لبوشهري وهو يرتدي كمامة في الفندق المخصص للمواطنين العائدين من البلدان المصابة بفيروس الكورونا.

وفي خلال 48 ساعة،، وبعد عزله وتوقيع الكشف الطبي عليه، يتم إصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة أسبوعين، هما مدة العزل.

يذكر أن عبدالله بو شهري، يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "شغف"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة هدى حسين، زهرة عرفات، حسين المنصور، ومن إخراج محمد القفاص.