- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دخل الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، الحجر الصحي بالكويت، وذلك عقب عودته من إيران.
ونشر حساب "المجلس" – وهو حساب حكومي كويتي- عبر تويتر، صورة لبوشهري وهو يرتدي كمامة في الفندق المخصص للمواطنين العائدين من البلدان المصابة بفيروس الكورونا.
وفي خلال 48 ساعة،، وبعد عزله وتوقيع الكشف الطبي عليه، يتم إصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة أسبوعين، هما مدة العزل.
يذكر أن عبدالله بو شهري، يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "شغف"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة هدى حسين، زهرة عرفات، حسين المنصور، ومن إخراج محمد القفاص.
كانت هذه تفاصيل خبر فنان كويتي في الحجر الصحي بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.