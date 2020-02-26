أحمد شاكر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تقديمه شخصية "مبارك" في "سري للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

جسّد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف شخصية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في فيلم يحمل عنوان "سري للغاية" لم يعرض بعد.

وتحدث شاكر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن تفاصيل تقديمه لشخصية "مبارك" قائلًا: "اعتمدت على عدة أشياء منها أني من جيل عاش معه أكثر من ٣٠ سنة، وفنيا حفزني لذلك التحدي الذي خاضه الفنان الراحل أحمد زكي لتقديم شخصيات (ناصر) و(السادات)، وتحمست أن أكون ضمن مدرسته المميزة في فن التمثيل، ومن هنا بدأت رصد هذه الشخصية المثيرة (مبارك) ".

وتابع: "قبل بداية تجارب الأداء، قمت بمشاهدة مركزة لخطاباته، معتمدا على دراستي بمعهد هوليوود السينمائي بلوس أنجلوس، كما دربت نفسي على لغة الجسد والأداء، ووقت التصوير كانت النتيجة مدهشة بشهادات النجوم المشاركين في الفيلم".

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ويضيف الفنان أحمد شاكر: "راعيت أيضا الاقتراب من طبقات الصوت، واللازمات الجسدية مثل حركة وضع اليد وراء الأذن، وحركة الشفاه بشكل إيجابي لتحقيق المصداقية في التشخيص، وكان هناك شرط مهم ألا تطغى هذه التفاصيل، على تقمص روح الشخصية نفسها، وإلا خرجنا من التقمص الكامل إلى التقليد".

واختتم بالقول: "من المفترض أن باقي تفاصيل العمل ممنوع الحديث عنها، وكل ما أستطيع قوله أني أديت شخصية (مبارك) بالفترة من قيام ثورة يناير حتى ثورة 30 يونيو.

وأتمنى من أجل الأجيال القادمة تقديم عمل كامل يتناول سيرة حياة الرئيس الراحل كجزء من تاريخ مصر للتعلم من دروس الماضي، ولا نترك كتابة التاريخ للقنوات المعادية لمصر وشعبها وجيشها ورموزها".

فيلم "سري للغاية" تأليف وحيد حامد، إخراج محمد سامي، بدأ تصويره عام 2017، ومن بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، نبيل الحلفاوي، محمد رمضان، محمود حميدة، خالد الصاوي، إنتاج كامل أبو علي، وإعلام المصريين.