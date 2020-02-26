عزيز الشافعي يعلق على جنازة مبارك: "مشهد حضاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علق الملحن عزيز الشافعي، على جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي أقيمت منذ قليل، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "مشهد حضاري يليق بدولة هي أصل الحضارة". وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسط حضور عدد كبير من المشيعيين. Advertisements كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام. ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة". وأعُلنت حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس. تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..( اضغط هنا

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