نيشان يهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها: "عطر الوفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

هنأ الإعلامي اللبناني نيشان مواطنته الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها.

ونشر نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وعلق: "بنت الكرم عطر الوفا كل العمر، عسى أن تفرحي وتنجحي وتشمخي، العمر كله، كنت وستبقين نعم الصديقة، عيد ميلاد سعيد نجوى".

وتحتفل الفنانة اللبنانية اليوم بعيد ميلادها الـ54، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات.

من ناحية أخرى، تشارك "نجوى" في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، ويشاركها في عضوية لجنة التحكيم، الفنان هاني شاكر، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني ملحم زين.