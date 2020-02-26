"شيلني يا حسام".. لماذا طلبت شيرين عبد الوهاب أن يحملها زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
فاجأت شيرين عبدالوهاب زوجها المطرب حسام حبيب بطلبها منه أن يحملها لتنزل من على المسرح وسط الجمهور، أثناء حفلها الأخير بالكويت.
وفي لقاء مع برنامج MBC Trending قالت شيرين: "إحنا طبيعيين جدا، وأنا شايفة نفسي أقرب للغرب من الشرق، إحنا هنا بنحسب كل حاجة، وبنفكر في كل حاجة قبل ما نعملها، لكن أنا اللي بيطلع في دماغي بقوله وبعمله".
وتابعت: "أنا كنت عاوزة أنزل وسط الجمهور، فأكيد هقول لجوزي تعالى شيلني مش هطلب ده من حد غريب".
بينما علق حسام حبيب: "شيرين طبيعية جدا أمام الكاميرا وخلفها، وهي شخصية تتعامل بعفوية، وأنا أحب عفويتها، وحينما طلبت مني حملها كنت أضحك وأنا في طريقي لها، وفوجئت بطلبها مثلما فوجئ الجميع".
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